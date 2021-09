Lire la suite Integra LifeSciences Holdings Corporation fournit des technologies régénératives et des solutions neurochirurgicales. La société propose un portefeuille de marques, notamment AmnioExcel, Bactiseal, Certas, Codman, CUSA, DuraGen, DuraSeal, ICP Express, Integra, MediHoney, MicroFrance, PriMatrix, SurgiMend, TCC-EZ et VersaTru. La société propose des solutions en orthopédie, en neurochirurgie et en chirurgie générale... Secteur Equipement, fournitures et distribution médicale Agenda 28/10 Publication de résultats