International Money Express, Inc. est une société de services de transfert de fonds. La Société compte un secteur isolable qui fournit des services de transfert de fonds. Les services de remise de la Société comprennent des solutions auxiliaires de traitement financier et des services de paiement. La Société offre des services de virement bancaire, de mandat-poste et de chèque en espèces. Il utilise une technologie...