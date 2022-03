Lire la suite Mawson Infrastructure Group Inc, anciennement Wize Pharma Inc, est un fournisseur d'infrastructure numérique basé en Australie, avec des activités diversifiées dans l'exploitation minière de crypto-monnaies et la gestion d'actifs numériques. La société fait correspondre l'infrastructure énergétique avec des solutions de centres de données mobiles, permettant la prolifération de la technologie blockchain. Elle exerce... Secteur Services et conseils en informatique Agenda 01/04 Investor Meeting