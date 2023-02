Lire la suite OPTORUN Co.,Ltd. est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la fabrication et à la vente d'équipements optiques à couches minces. Les couches minces optiques désignent le revêtement de divers composants optiques tels que les téléphones intelligents et les lentilles, et ont différentes fonctions selon le matériau du revêtement. L'entreprise vend des équipements, répond aux divers besoins des... Secteur Equipements et pièces électroniques Agenda 12/05 Publication de résultats