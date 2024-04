ORAPI est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits techniques consommables destinés à l'hygiène professionnelle ainsi qu'aux process industriels et à la maintenance. Les produits du groupe (dégraissants, désinfectants, produits d'hygiène et de décontamination, tampons d'essuyage, lubrifiants, colles et adhésifs) sont commercialisés notamment sous les marques Orapi, Gracin, Hexotol, Boldair, Spado, Fury, Wyrtol, Gloss, Action verte et Jex Professionnel. A fin 2022, le groupe dispose de 7 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (94,1%), Amérique du Nord (0,9%) et autres (5%).

Secteur Produits chimiques de base