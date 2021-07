Lire la suite Oshkosh Corporation est un concepteur, fabricant et distributeur d'une large gamme de véhicules spécialisés et de carrosseries de véhicules. La société opère à travers quatre segments : Le segment des équipements d'accès, le segment de la défense, le segment des incendies et des urgences et le segment commercial. Le segment Access equipment conçoit et fabrique des plates-formes de travail aériennes et des... Secteur Véhicules et machines lourdes Agenda 29/07 Publication de résultats