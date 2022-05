POLA ORBIS HOLDINGS INC. est une société de portefeuille basée au Japon, principalement engagée dans le développement, la fabrication et la vente de produits cosmétiques. La société opère à travers deux secteurs d'activité. Le secteur des soins de beauté est engagé dans la fabrication et la vente de cosmétiques, d'aliments diététiques, ainsi que dans la vente d'articles de mode, notamment des sous-vêtements pour...