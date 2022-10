Lire la suite Polycab India Limited fabrique et vend des fils et des câbles, ainsi que des produits électriques à rotation rapide (FMEG) sous la marque POLYCAB. Elle opère à travers trois segments : Fils et câbles, produits électriques à mouvement rapide (FMEG) et autres. Le segment Fils et câbles fabrique et vend des fils et des câbles électriques. Son segment FMEG est une entreprise de biens de consommation électriques... Secteur Equipements et composants électriques Agenda 19/10 | 08:30 Présentation des résultats