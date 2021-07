Redwood Trust, Inc. par l'intermédiaire de ses filiales, se concentre sur l'investissement dans des prêts hypothécaires et d'autres actifs liés à l'immobilier. La Société exerce des activités bancaires hypothécaires. La Société exerce ses activités dans trois secteurs : Investissements résidentiels, services bancaires hypothécaires résidentiels et commerciaux. Le secteur Investissements résidentiels comprend un...