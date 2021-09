Lire la suite Regulus Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur la découverte et le développement de médicaments ciblant les microARN pour traiter des maladies. Ses produits candidats sont RG-012 et RGLS4326. RG-012 est un anti-miR ciblant le miR-21 pour le traitement du syndrome d'Alport, une maladie rénale. La société a terminé l'essai clinique de phase I à doses... Secteur Recherche biotechnologique et médicale Agenda 11/11 Publication de résultats