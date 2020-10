Lire la suite Repligen Corporation est une entreprise de biotransformation. La Société se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits utilisés pour améliorer les phases interdépendantes du processus de fabrication de médicaments biologiques. Le portefeuille de la Société comprend des produits protéiques, des produits chromatographiques et des produits de filtration. Il fournit des ligands de... Secteur Equipement, fournitures et distribution médicale Agenda 11/11 Publication de résultats