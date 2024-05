SCOR : RBC réduit son objectif, reste à 'surperformance'

RBC a annoncé lundi avoir abaissé de 39 à 37 euros sur Scor, tout en renouvelant son opinion 'surperformance' sur le titre.



Dans une note, le broker canadien estime que le redressement opérationnel du groupe de réassurance n'est pas aussi complet qu'il ne l'espérait, comme le montrent les résultats décevants enregistrés dans la vie et la santé au premier trimestre, un élément qui pourrait continuer de peser sur le court terme selon lui.



Le courtier note cependant que le taux de rendement annualisé des capitaux propres (ROE) du groupe a atteint 15,5% au dernier trimestre, soutenu par ses activités dans les dommages et la bonne rentabilité de ses investissements.



RBC justifie son avis positif par la faible valorisation du titre, à la fois en termes absolus et relatifs.



