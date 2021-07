Lire la suite SELLAS Life Sciences Group, Inc, anciennement Galena Biopharma, Inc, est une société biopharmaceutique. La Société se concentre sur le développement et la commercialisation de traitements oncologiques ciblés qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. Le portefeuille de développement de la Société s'étend du stade clinique moyen à avancé, y compris le programme d'immunothérapie contre le cancer mené par... Secteur Recherche biotechnologique et médicale Agenda 19/08 Publication de résultats