Sientra, Inc. est une entreprise d'esthétique médicale. Les principaux produits de la société sont les implants mammaires en gel de silicone utilisés dans les procédures d'augmentation et de reconstruction mammaires, qu'elle offre dans plus de 400 variations de formes, de tailles et de textures. La société vend ses implants mammaires et ses expanseurs de tissu mammaire, ou produits mammaires, aux chirurgiens... Secteur Equipement, fournitures et distribution médicale Agenda 10/05 Publication de résultats