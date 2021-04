WhiteHorse Finance, Inc. est une société d'investissement non diversifiée et à capital fixe. La Société est un prêteur direct qui cible les placements par emprunt dans des sociétés privées à petite capitalisation situées aux États-Unis. L'objectif de placement de la Société est de générer des rendements ajustés en fonction du risque attrayants, principalement en consentant et en investissant dans des prêts garantis...