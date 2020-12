Whole Earth Brands, Inc, anciennement Act II Global Acquisition Corp, exploite une plate-forme axée sur les produits et ingrédients alimentaires. La société se concentre sur les opportunités d'investissement dans les catégories des alternatives naturelles et des étiquettes propres dans l'industrie des produits de consommation. La société exploite un portefeuille de marques et offre une plateforme Goodness aux...