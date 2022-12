Lire la suite Yangarra Resources Ltd. est une petite société pétrolière et gazière canadienne engagée dans l'exploration, la mise en valeur et la production de gaz naturel et de pétrole, avec des activités dans l'Ouest canadien. La société possède un intérêt dans environ 136 sections dans ce champ, qui est situé au nord de la ville de Rocky Mountain House, en Alberta. La stratégie de la société consiste à détenir d'importantes... Secteur Pétrole et gaz - exploration / production Agenda 09/03 Publication de résultats