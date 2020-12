Rating TrackInsight Plus d'information Objectif d'investissement AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the performance of the MSCI China H Index, whether the trend is rising or falling. This ETF enables investors to benefit from an exposure to around 50 leading Chinese stocks listed in Hong Kong, with a single transaction. Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Actions Zone géographique Chine Style de taille Grandes & Moyennes Capitalisations Type pays Emergents Pondération Pondéré par Capitalisation Description Sous Jacent MSCI China H Net Total Return Index - USD Devise EUR Frais de gestion 0.55% Encours (2020-11-07) 44.73 M EUR Société de gestion Amundi Caractéristiques Compétence juridique Luxembourg Structure SICAV Date de création 2018-04-18 Politique de dividendes Capitalisation Méthode de réplication Synthétique Modèle de réplication Unfunded Swap Évolutions des encours (2020-11-07) Dernière 44.73 M EUR 1 mois 43.03 M EUR 3 mois 54.82 M EUR 6 mois 63.55 M EUR 1 an 83.6 M EUR