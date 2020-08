Rating TrackInsight Plus d'information PAS ENCORE NOTÉ Objectif d'investissement AMUNDI ETF PEA S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the S&P 500 EUR Daily Hdg Index, whether the trend is rising or falling. Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Actions Zone géographique Etats Unis Style de taille Grandes Capitalisations Type pays Développés Pondération Pondéré par Capitalisation Description Sous Jacent S&P 500 Net Total Return Index - EUR (WM Reuters Conversion) Indices liés - S&P 500 CAD Hedged TR Index - CAD - S&P 500 Daily Total Return Index - USD - S&P 500 Net Total Return Index - USD - S&P 500 Net Total Return Index - EUR - S&P 500 Total Return Index - CAD S&P 500 Price Index - USD - S&P 500 ( CAD NY Rate ) Net Total Return 30% Index - CAD - S&P 500 NTR - CNY - S&P 500 CHF Daily Hedged Net Total Return Index - CHF - S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net Total Return - EUR - S&P 500 Daily Hedged GBP Index Net TR - GBP - S&P 500 EUR Dynamic Hedged Net Total Return Index - EUR - S&P 500 Hedged AUD Net Total Return Index - AUD - S&P 500 CHF Hedged Net Total Return Index - CHF - S&P 500 Net Total Return Index - HKD - S&P 500 Net Total Return Index - BRL - S&P 500 Total Return Index - USD - S&P 500 GBP Hedged Net Total Return Index - GBP - S&P 500 EUR Hedged Net Total Return - EUR Devise EUR Frais de gestion 0.15% Encours (2020-08-07) 593.88 M EUR Société de gestion Amundi Caractéristiques Compétence juridique France Structure FCP Date de création 2019-04-25 Politique de dividendes C/D Méthode de réplication Synthétique Modèle de réplication Unfunded Swap Évolutions des encours (2020-08-07) Dernière 593.88 M EUR 1 mois 642.25 M EUR 3 mois 661.82 M EUR 6 mois 658.14 M EUR 1 an 594.04 M EUR