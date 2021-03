Stratégie du fonds géré par CANDRIAM LUXEMBOURG S.C.A. L'objectif du compartiment est de proposer aux investisseurs une exposition au marché Global High Yield (dettes de sociétés ayant un risque crédit élevé). A cet effet, les actifs de ce compartiment seront principalement investis en titres de créances (dont des obligations, des notes ou des billets) d'émetteurs ou d'émissions dont la notation est supérieure à B-/B3. Le compartiment pourra en outre investir dans des produits dérivés (dérivés de crédit sur indice ou sur noms individuels) d'émetteurs de la même qualité. La partie restante des actifs pourra être investie en valeurs mobilières (notamment des obligations convertibles) ou instruments du marché monétaire autres que ceux décrits ci-dessus, ou en liquidités. Le compartiment peut également recourir aux instruments financiers dérivés (sur marché réglementé ou de gré à gré) dans un but de couverture, d'exposition ou d'arbitrage.

Performances du fonds : Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap

Performances Historiques Glissantes au 18-03-2021 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -0.23% -1.08% - +3.79% +20.9% +17.22% +140.74% Catégorie 0.37% -0.72% 0.66% 5.09% 22.69% 8.33% -

