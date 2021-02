Stratégie du fonds géré par MANDARINE GESTION L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d'un portefeuille géré de façon active composé d'actions cotées sélectionnées dans l'univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice de référence MSCI ® Europe Micro Cap - Net Returns.

Performances du fonds : Mandarine Europe Microcap R EUR

Performances Historiques Glissantes au 18-02-2021 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +7.13% +4.19% +18.17% +29.78% +20.56% +32.66% +151% Catégorie 6.54% 4.49% 15.88% 27.02% 16.27% 27.48% -

