Stratégie du fonds géré par PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA L'objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant au minimum deux tiers de ses actifs totaux/sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d'obligations et autres titres de créance liés à la dette locale émergente. Le Compartiment pourra investir jusqu'à 30 % de ses actifs nets en obligations et autres titres de créance libellés en RMB via (i) le quota QFII accordé à une entité du Groupe Pictet, (ii) le quota RQFII accordé à une entité du Groupe Pictet et/ou (iii) Bond Connect.Les investissements en Chine pourront notamment intervenir sur le China Interbank Bond Market (« CIBM ») directement ou par le biais du quota QFII ou RQFII accordé aux Gestionnaires ou via Bond Connect. Les investissements en Chine pourront également être effectués sur tout programme de négociation de titres admissible pouvant être mis à la disposition du Compartiment à l'avenir, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation concernées.

Performances du fonds : Pictet-Emerging Local Ccy Dbt PEUR

Performances Historiques Glissantes au 23-03-2021 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -2.93% -1.52% -2.32% +3.42% +11.61% +1.86% +65.42% Catégorie -2.95% -1.7% -2.69% 1.18% 8.16% -0.14% -

