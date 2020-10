Stratégie du fonds géré par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION L'objectif de gestion de l'OPCVM est identique à celui de l'OPCVM maître AMUNDI VALEURS DURABLES, à savoir : L'objectif du fonds est de participer à l'évolution des marchés actions européens en sélectionnant des valeurs dont l'activité est liée au développement durable et principalement à l'Environnement, tout en tenant compte de critères extra-financiers (sociaux, environnementaux et de gouvernance d'entreprise). La performance sera celle de l'OPCVM maître diminuée des frais de gestion propres au nourricier.

Performances du fonds : SG Actions Europe ISR PC

Performances Historiques Glissantes au 29-09-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -4.35% +0.64% +7.8% +23.21% +4.7% +10.3% +9.37% Catégorie 5.6% 0.08% 10.67% 31.38% 13.32% 26.14% - Indice -2.65% -1.53% 3.37% 20.54% 2.64% 26.08% -

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.