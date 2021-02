Stratégie du fonds géré par SOFIDY Proposer à l'investisseur une distribution régulière de dividendes ainsi qu'une revalorisation de ses Actions sur un horizon de détention de long-terme avec une allocation d'actifs majoritairement investie en immobilier. La SPPICAV investit dans le secteur de l'immobilier d'entreprise, principalement dans des immeubles de commerces et de bureaux, ainsi que dans des actifs financiers orientés notamment vers le secteur immobilier. Les choix sectoriels d'investissement seront effectués selon des critères faisant apparaître de bonnes perspectives de rendement et de valorisation dans le temps des investissements.

Performances du fonds : Sofidy Pierre Europe A

Performances Historiques Glissantes au 29-01-2021 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -0.21% -0.23% +1.56% +2.79% +3.34% - +13.54% Catégorie 0.19% 0.05% -0.58% 0.79% 0.58% 1.95% -

Parts du fonds Nom 1er Jan 3 ans Notation Taille Frais Sofidy Pierre Europe A -0.21% 0.00% NC 77M EUR 2.25% Sofidy Pierre Europe I -0.15% 0.00% NC 45M EUR 1.13%

