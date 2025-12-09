Selon Factset, les analystes attendent une croissance des bénéfices par action de 14.5% en 2026 pour les entreprises du S&P500.

A un moment de l’année où tous les acteurs des marchés financiers se projettent sur l’année suivante, l’optimisme prévaut. L’IA devrait rester une thématique porteuse, la Fed baisser les taux encore deux fois, et l’économie américaine bénéficier du plan de baisse d’impôts voté cet été au Congrès.

Un environnement favorable qui permet aux analystes de prévoir 14.5% de croissance des BPA en 2026 pour le S&P500.

Est-ce trop optimiste ? Historiquement, oui. Selon Factset, les BPA au 31 décembre sont en moyenne 6.2% plus faibles que les prévisions au début d’une année. L’étude de Factset couvre la période 2000-2024.

Source : Factset

Un écart qui peut paraitre important, mais qui ne l’est pas tellement lorsqu’on retire 4 années particulières, où des évènements difficilement prévisibles pour les analystes ont affecté les résultats : 2001 (11 septembre), 2008 et 2009 (crise financière) et 2020 (pandémie de Covid).

Lorsqu’on enlève ces 4 années, la différence est de seulement 0.9% ; les analystes sont donc assez proches de la réalité.

Si la différence est assez faible, c’est tout de même un résultat assez contre-intuitif. Car si vous suivez un peu les marchés, vous avez l’habitude de voir tous les trois mois des saisons de résultats – en particulier aux Etats-Unis - où on explique que les résultats sont meilleurs qu’attendus et qu’environ 80% des sociétés dépassent les attentes.

Ce qui explique cela, c’est que les analystes révisent à la baisse les résultats durant un trimestre. C’est toujours un peu un jeu où les entreprises guident les attentes à la baisse pour surprendre positivement au moment de la publication.

C’est cette mécanique qui explique que les attentes sont un peu trop élevées au début d’une année, mais en même temps systématiquement dépassés au moment des trimestriels.

Au-delà de ce jeu relatif, c’est bien la croissance des BPA réalisée par les sociétés qui compte. Car sur le long terme, les indices sont corrélés à la progression des bénéfices par action.