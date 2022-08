Le Dow Jones Industrial Average, aussi appelé le DOW 30 ou tout simplement le Dow Jones, est un des indices les plus suivis aux Etats-Unis. Il permet de visualiser les échanges effectués entre 30 des plus grandes entreprises américaines au cours d’une session de négociations standard sur le marché boursier. Contrairement ce que son nom laisse penser, les valeurs présentes n’ont rien à voir avec l’industrie. Autrefois détenu par l’éditeur du Wall Street Journal et la Dow Jones & Company, l’indicateur est géré depuis février 2010 par le groupe CME (propriétaire du Chicago Mercantile Exchange, d’où son nom CME).