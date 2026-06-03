La véritable question est de savoir si Monadelphous peut exécuter ses projets de manière constante tout en protégeant ses marges contre tout imprévu fâcheux.

Le marché australien des services aux secteurs des ressources et de l'énergie s'avère déjà solide et résilient. La demande est portée par une activité minière soutenue dans le minerai de fer, le lithium et le cuivre, parallèlement à la croissance des projets de GNL et d'eénergies renouvelables. D'ici 2026, l'activité devrait rester soutenue avec une forte croissance des contrats, tandis que le marché plus large des services d'ingénierie devrait progresser pour atteindre 1 900 milliards de dollars US d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,8 %, selon le cabinet d'eétudes de marché Business Research Insights.

C'est la transition énergétique qui fait évoluer la donne. L'investissement se déplace des nouvelles mines vers le capital de maintien, l'eélectrification et les infrastructures renouvelables. L'Australian Resources and Energy Employer Association met en avant un pipeline d'environ 96 projets d'une valeur de 129 milliards de dollars US jusqu'en 2030, soutenant ainsi la demande à long terme.

C'est ici que Monadelphous comble le fossé. L'entreprise n'extrait pas les ressources elle-même. Au lieu de cela, ses équipes construisent et entretiennent les infrastructures périphériques : pipelines, usines de traitement, systèmes électriques et installations industrielles lourdes. C'est ce travail de l'ombre qui permet aux actifs miniers et énergétiques de fonctionner.

Une dynamique solide

Les chiffres du premier semestre 2026 de Monadelphous semblent solides de prime abord, mais c'est l'exécution qui révèle la véritable histoire. Le chiffre d'affaires a fortement progressé pour atteindre un record de 1,5 milliard de dollars US, en hausse de 45,6 % sur un an par rapport au milliard de dollars précédent, soutenu par un niveau élevé de travaux sécurisés dans les secteurs des mines et de l'eénergie.

Les deux segments ont affiché de bonnes performances. Le chiffre d'affaires de la construction a bondi de 67 % sur un an pour atteindre 677,8 millions de dollars US contre 405,4 millions, porté par l'expansion des services et une capacité de bout en bout, tandis que la maintenance a crû de 32 % grâce à la forte demande de minerai de fer et à l'intensification de l'activité énergétique.

Le bénéfice net a augmenté de 52,6 % sur un an pour s'eétablir à 64,9 millions de dollars US contre 42,4 millions, reflétant une amélioration de la performance opérationnelle.

Le bilan est resté robuste, avec une trésorerie passant de 272 millions de dollars au premier semestre 2025 à 322 millions, soutenue par une solide génération de cash-flow et une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement. La société a également sécurisé 1,4 milliard de dollars de nouveaux contrats, renforçant la visibilité au-delà du premier semestre 2026.

Un confort onéreux

À 30,7 AUD (22,0 USD), l'action a progressé de 76 % sur l'année écoulée, mais reste en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 36,9 AUD (26,5 USD), ce qui suggère un certain potentiel de hausse tout en reflétant la volatilité récente.

Les valorisations semblent légèrement tendues, le titre se négociant à 24,6 fois les bénéfices de l'exercice 2026, soit au-dessus de sa moyenne sur trois ans de 20,8 fois, ce qui indique qu'une grande partie de la croissance à court terme est déjà intégrée dans les cours.

Le sentiment des analystes reste prudent : seuls trois analystes sur onze recommandent l'achat, les autres optant pour 'Conserver'. L'objectif de cours moyen de 30,5 AUD (21,9 USD) se situe également sous le cours actuel de l'action, impliquant un potentiel de hausse limité à court terme.

Le dividende de l'exercice 2025 de 0,7 AUD (0,5 USD) offre un rendement de 4,1 %, avec des estimations prospectives autour de 3,5 %, ce qui en fait un titre de rendement attrayant, bien que moins convaincant sous l'angle pur de la croissance.

Analyse des risques...

Monadelphous est confrontée aux risques typiques des prestataires de services : retards de projets, dépassements de coûts et pénurie de main-d'oeuvre, autant d'eéléments susceptibles d'affecter les résultats. La performance financière dépend également des cycles d'investissement (capex) dans les mines et l'eénergie, qui peuvent fluctuer selon les prix des matières premières et la demande mondiale.

En résumé, la demande reste porteuse, mais la performance dépendra en fin de compte d'une exécution constante des projets et d'un contrôle rigoureux des coûts à travers les différents cycles de l'industrie.