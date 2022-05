CONSOL Energy Inc. est un producteur et un exportateur de charbon bitumineux thermique et métallurgique à haute teneur en Btu. Elle possède et exploite des mines de charbon dans le bassin des Appalaches du Nord. La société opère à travers deux segments : le PAMC et le CONSOL Marine Terminal. Le PAMC comprend la mine Bailey, la mine Enlow Fork, la mine Harvey et une usine de préparation centralisée. Les principales...