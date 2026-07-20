Après plusieurs semaines de progression presque mécanique, les marchés ont brutalement retrouvé le goût du risque. La correction des semi-conducteurs, la remontée du pétrole et la reprise des affrontements entre les Etats-Unis et l'Iran ont fait grimper la volatilité, sans toutefois remettre en cause le scénario économique central. La croissance reste solide, les bénéfices continuent d'être révisés à la hausse et la désinflation américaine a offert une réelle surprise positive.



En juin, l'inflation américaine a ralenti à 3,5% sur un an, contre 4,2% en mai. L'inflation sous-jacente est retombée à 2,6%, sous les attentes, tandis que les prix à la production ont décéléré à 5,5%. La détente ne résulte pas d'un effondrement de l'activité. Les ventes au détail progressent encore de 6,7% sur un an, les inscriptions au chômage restent proches de leurs plus bas niveaux et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a bondi de 10,3 à 41,4.



Le pétrole vient néanmoins compliquer cette



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