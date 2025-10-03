Wall Street enchaîne les records. Malgré toutes les inquiétudes qui ont animé les conversations cette année, des droits de douane en passant par le déficit budgétaire, ou encore l'indépendance de la Fed, les Etats-Unis continuent d'attirer les capitaux. Mais paradoxalement, les valeurs les plus performantes sur le marché américain sont celles dont le chiffre d'affaires est le moins dépendant des Etats-Unis.

L’indice de Goldman Sachs qui regroupe les 50 grandes entreprises américaines avec la plus forte exposition aux Etats-Unis a ainsi progressé de 21% cette année. A l’inverse, celles qui ont la plus grande proportion de ventes domestiques n’ont progressé que de 5%. C’est l’écart le plus important depuis 2009.

Les valeurs les plus exposées à l’international bénéficient de la baisse du dollar. Une devise plus faible qui, mécaniquement, dope le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger, lorsque celui-ci est rapatrié. Un mouvement significatif puisque le dollar index (le dollar contre un panier de devises de référence) est en baisse de 10% en 2025.

La tech prend le large

Une disparité qui s’explique aussi par les performances sectorielles. En effet, le rallye est essentiellement tiré par les valeurs de la tech, elles-mêmes bénéficiaires de la frénésie autour de l’IA. Depuis le 1er janvier, la technologie est le secteur le plus performant du S&P500, avec un gain de 30%. Or, c’est aussi le secteur dont les revenus dépendent le plus de l’international, selon les données de Factset.

Part du chiffre d’affaires réalisé aux Etats-Unis et à l’international par secteur. Source : Factset

Les mouvements du dollar (et des devises plus généralement) sont un élément à ne pas négliger pour tout investisseur. Si le S&P500 a progressé de 14% en 2025, l’indice affiche une progression de moins de 1% en euro.