DBV Technologies : la CDC passe sous les 5%

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de DBV Technologies et détenir 4,39% du capital et des droits de vote de cette société biopharmaceutique.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions DBV Technologies sur le marché par Bpifrance Participations que la CDC contrôle. À cette occasion, Bpifrance Participations a déclaré avoir en baisse les mêmes seuils.