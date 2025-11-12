Alors que le shutdown se conjugue désormais au passé, l'un des récents soutiens du dollar a peut-être disparu avec lui. Éléments de réponse si tout va bien dès cette semaine avec les prochaines statistiques sur l'inflation aux États-Unis.

En attendant le retour au travail des employés fédéraux, les investisseurs se sont tournés vers le secteur privé pour estimer au mieux l’état de l’économie américaine. L’enquête ADP sur l’emploi a fait état de 42000 créations nettes en octobre contre 30000 attendus, signe que le marché du travail se stabilise. Dans le même temps, l’indice PMI des services est toujours en zone expansionniste à 54.8 même s’il est légèrement inférieur aux attentes tandis que l’ISM des services est ressorti à 52.40 contre 50.80 anticipés. On observe une tendance similaire en Europe (zone euro et UK) et en Asie ce qui a eu pour effet de soutenir les rendements obligataires, favorisant par ricochet le dollar.

Techniquement, le dollar index est à la croisée des chemins. Il teste actuellement la ligne de cou d’une potentielle figure de retournement en double creux. Le débordement des 100.25 devrait ouvrir la voie à une poursuite du rebond en cours depuis mi-septembre en direction des 104.00/85. On notera que le RSI est sorti de sa zone de survente et milite pour la hausse.

Source : Bloomberg

En parallèle, l’EURUSD tient toujours au-dessus des 1.1500/1480, niveau critique pour valider une baisse d’ampleur en direction des 1.1065/50. L’USDJPY se stabilise après avoir touché les 154.15/50 tandis que l’USDCHF s’est approché d’une zone de résistance à 0.8130/55. Dit autrement, si vous souhaitez miser sur une baisse du dollar, cette paire paraît être le véhicule d’investissement idéal.

Du côté des devises liées aux commodités, l’USDCAD a quasiment touché sa cible à 1.4150 avant de refluer tandis que l’aussie est revenu tester son support à 0.6440 pour un nouveau rebond. Seul le kiwi reste négativement orienté et on évitera de se mettre en face du train qui devrait l’emmener en direction des 0.5505/5485.