Devises : le $ reste parfaitement stable malgré fluctuations du Fedwatch

Wall Street a retrouvé sa vélocité haussière et par contraste, le FOREX s'est montré d'un calme absolu, partant des mêmes éléments qui auraient dû impacter sensiblement les 2 univers.

Le Nasdaq bondit de +2,6%, le Dollar Index reste totalement "flat" à 100.20, l'Euro grappille +0,15% vers 1,5200, le Yuan affiche le même écart (8,18 contre Euro) mais c'est compensé par le recul de -0,15% du Yen et de -0,05% du Franc suisse (écart minime).



Le Dollar -notamment- ne régit pas aux fluctuations du baromètre Fedwatch a tout simplement doublé en une semaine, passant de 42 à 85%, ce qui fait d'un 3ème assouplissement une quasi certitude, les propos "colombes" du patron de la FED de New York -John Williams- étant considérées comme l'expression du courant majoritaires au sein de la FED: le FOREX reste étrangement indifférent.



Sur le front des statistiques, la FED de Dallas apporte de l'eau au moulin de ceux qui espèrent une détente des taux puisque l'ISM manufacturier de la FED de Dallas chute de -5 vers -10,4%, déjouant à 180° une anticipation de rebond de +3Pts vers -2.



Les marchés tablent également également sur des avancées sur le front géopolitique : un plan de paix semble timidement s'esquisser autour du dossier ukrainien sous l'égide des Etats-Unis, l'unanimité est encore loin d'être acquise mais les émissaires russes, ukrainiens, et bien sûr américains se parlent et tentent de dénouer les principaux blocages à l'instauration d'un cessez-le-feu, préalable à de vraies résolutions engageantes pour une paix durable.

En cas de désescalade du conflit russo-ukrainien, l'Euro pourrait retrouver son statut de devise de réserve.