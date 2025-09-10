Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Interparfums, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 38 à 34 euros, au lendemain de la publication de ses résultats semestriels, d'où ressortent 'un ralentissement des volumes, mais une protection des marges assez sécurisée'.
Le bureau d'études précise que son objectif de cours intègre une décote de 10%, expliquant que 'les thématiques parfums/luxe/conso/dollar restent encore marquées par l'attentisme' et 'n'identifiant pas encore de catalyseur pour que la situation ne s'inverse'.
Oddo BHF a ajusté ses projections de chiffre d'affaires 2025 (environ -1,8%), tenant compte des dernières indications du management, et pense que le résultat opérationnel courant 2025 doit pouvoir atteindre 185 millions d'euros (contre un consensus d'environ 175 MEUR).
