K+S remonte après une note mitigée de Jefferies

K+S se distingue à Francfort (+3,73%, à 13,63 EUR) après la publication d'une note mitigée de Jefferies. La banque d'investissement américaine a maintenu sa recommandation à sous-performance, en abaissant sa cible de cours de 11 à 10,50 EUR, mais a, dans le même temps, relevé ses estimations d'Ebitda.

Les analystes ont rehaussé d'environ 5% leurs prévisions d'Ebitda en raison d'une hypothèse de prix de la potasse plus élevée et de l'acquisition des activités de sel de Qemetica.



Dans le détail, ils tablent sur un Ebitda de 146 MEUR au deuxième trimestre, soit 4% au-dessus du consensus. Ils font toutefois preuve de prudence en indiquant que si le marché de la potasse reste le marché des engrais le plus résilient, la conjoncture agricole difficile et l'augmentation significative de l'offre à moyen terme incitent à la prudence.



A plus long terme, l'avis de Jefferies sur le producteur de sel et fournisseur de potasse est plus prudent. Les analystes rappellent que le projet Jansen de BHP va renforcer les capacités mondiales de potasse, qui devraient dépasser la croissance de la demande et peser sur les prix du secteur.