K+S se distingue à Francfort (+3,73%, à 13,63 EUR) après la publication d'une note mitigée de Jefferies. La banque d'investissement américaine a maintenu sa recommandation à sous-performance, en abaissant sa cible de cours de 11 à 10,50 EUR, mais a, dans le même temps, relevé ses estimations d'Ebitda.
Les analystes ont rehaussé d'environ 5% leurs prévisions d'Ebitda en raison d'une hypothèse de prix de la potasse plus élevée et de l'acquisition des activités de sel de Qemetica.
Dans le détail, ils tablent sur un Ebitda de 146 MEUR au deuxième trimestre, soit 4% au-dessus du consensus. Ils font toutefois preuve de prudence en indiquant que si le marché de la potasse reste le marché des engrais le plus résilient, la conjoncture agricole difficile et l'augmentation significative de l'offre à moyen terme incitent à la prudence.
A plus long terme, l'avis de Jefferies sur le producteur de sel et fournisseur de potasse est plus prudent. Les analystes rappellent que le projet Jansen de BHP va renforcer les capacités mondiales de potasse, qui devraient dépasser la croissance de la demande et peser sur les prix du secteur.
K+S Aktiengesellschaft est un producteur de sel et un fournisseur de potasse basé en Allemagne. La société exerce ses activités dans trois secteurs, à savoir le sel, la potasse et le magnésium, et les activités complémentaires : Le sel, la potasse et le magnésium, et les activités complémentaires. Le secteur du sel englobe la production et la commercialisation de sel de qualité alimentaire, de sel industriel et de sel à usage chimique, de sel de déverglaçage et de saumure de chlorure de sodium. Le secteur de la potasse et du magnésium regroupe la production et la commercialisation d'engrais potassiques et de spécialités d'engrais, ainsi que de composés de potasse et de magnésium pour des applications techniques, industrielles et pharmaceutiques. Le segment des activités complémentaires regroupe les activités de recyclage, d'élimination et de réutilisation des déchets dans les mines de potasse et de sel gemme et la granulation CATSAN et THOMAS, ainsi que les services logistiques par l'intermédiaire de K+S Transport GmbH et le commerce de différents produits chimiques de base par l'intermédiaire de Chemische Fabrik Kalk GmbH.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.