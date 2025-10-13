Legrand progresse, Jefferies passe à l'achat

L'action Legrand signe lundi matin l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 à la faveur d'une note de Jefferies dans laquelle le broker souligne la place grandissante qu'occupe le spécialiste des infrastructures électriques et numériques sur le marché des centres de données.



Vers 10h40, la valeur grimpe de 1,5%, tandis que le CAC 40 avance de 0,6%.



Dans une note publiée dans la nuit, Jefferies souligne que Legrand a réussi à développer une activité différenciée dans les centres de données grâce à une politique d'acquisitions rigoureuse, bien alignée sur les besoins d'achat des grands acteurs du 'cloud' ('hyperscalers'), puisqu'environ 80% de cette activité est désormais exposée à des revenus récurrents liés à la gestion des espaces ('white space') chez les data centers.



D'après ses calculs, la part de l'activité de centres de données pourrait même atteindre environ 36% du chiffre d'affaires total d'ici à l'exercice 2030, contre environ 27% aujourd'hui.



Pourtant, le titre se négocie à peine au-dessus de son niveau moyen de long terme, ce qui suggère que le marché n'intègre pas encore pleinement le potentiel du titre, estime le courtier, qui relève en conséquence sa recommandation de deux crans, passant ainsi de 'sous-performance' à 'acheter', avec un objectif de cours presque doublé à 167 euros contre 86 euros précédemment.