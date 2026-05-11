"Malgré un certain nombre de faux pas par le passé, la manne financière actuelle offre à bp une seconde chance de se désendetter et de restaurer sa santé financière, tout en l'aidant à asseoir ses bases pour les années à venir. Selon nous, la conjugaison de prix élevés des matières premières, des récents succès en exploration et d'une nouvelle direction offre l'opportunité de restaurer la confiance des investisseurs", explique RBC pour justifier sa décision de relever sa recommandation à surperformer sur le titre du groupe pétrolier (contre neutre précédemment).
La banque canadienne explique "avoir été critique envers l'allocation de capital de bp ces dernières années, tant dans ses efforts de transition que dans les décisions prises au sein de son coeur de métier."
A l'avenir, une autre manne financière inattendue donne à bp l'occasion de stabiliser ses activités sur des bases plus solides. Compte tenu des dommages matériels subis par les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient et des prélèvements importants sur les stocks de produits pétroliers, RBC prévoit une période prolongée de prix élevés des matières premières, ce qui soutient le dossier d'investissement de bp.
L'analyste estime que "l'effet de levier de la société britannique sera comparable à celui de ses pairs d'ici 2027, ouvrant la voie à un retrait complet des titres hybrides à l'avenir".
En outre, RBC pense que la nouvelle direction devra maintenir une certaine discipline (et essayer de ne pas céder à la peur de manquer une opportunité - FOMO) alors que ses pairs poursuivent, voire augmentent, leurs rachats d'actions. A long terme, la banque estime que la société serait mieux servie en poursuivant la réduction de sa dette pendant au moins 12 à 18 mois.
Parallèlement, bp a plusieurs projets en cours d'exécution, ainsi que des opportunités d'exploration potentiellement intéressantes qui devraient enrichir son portefeuille de croissance. La réduction de ses participations (farming down) dans ses actifs du Golfe du Mexique (où bp détient 100% des intérêts directs) pourrait aider à libérer du capital et à améliorer le flux de trésorerie disponible (FCF) à court terme.
Enfin, selon RBC, la présence continue de l'investisseur activiste Elliott devrait également inciter la direction à garder le cap.
Suite au relèvement de recommandation, bp gagne 0,86% à 540,50 pence.
BP p.l.c. figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pétroliers (60,4%) ;
- vente de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié et de liquides de gaz naturel (14,6%) ;
- vente de pétrole brut (1,1%) ;
- autres (23,9%).
70,1% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.