L'objectif de cours reste maintenu à 700 pence

Une nouvelle opportunité de redressement

La banque canadienne explique "avoir été critique envers l'allocation de capital de bp ces dernières années, tant dans ses efforts de transition que dans les décisions prises au sein de son coeur de métier."

A l'avenir, une autre manne financière inattendue donne à bp l'occasion de stabiliser ses activités sur des bases plus solides. Compte tenu des dommages matériels subis par les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient et des prélèvements importants sur les stocks de produits pétroliers, RBC prévoit une période prolongée de prix élevés des matières premières, ce qui soutient le dossier d'investissement de bp.

L'analyste estime que "l'effet de levier de la société britannique sera comparable à celui de ses pairs d'ici 2027, ouvrant la voie à un retrait complet des titres hybrides à l'avenir".

En outre, RBC pense que la nouvelle direction devra maintenir une certaine discipline (et essayer de ne pas céder à la peur de manquer une opportunité - FOMO) alors que ses pairs poursuivent, voire augmentent, leurs rachats d'actions. A long terme, la banque estime que la société serait mieux servie en poursuivant la réduction de sa dette pendant au moins 12 à 18 mois.

Parallèlement, bp a plusieurs projets en cours d'exécution, ainsi que des opportunités d'exploration potentiellement intéressantes qui devraient enrichir son portefeuille de croissance. La réduction de ses participations (farming down) dans ses actifs du Golfe du Mexique (où bp détient 100% des intérêts directs) pourrait aider à libérer du capital et à améliorer le flux de trésorerie disponible (FCF) à court terme.

Enfin, selon RBC, la présence continue de l'investisseur activiste Elliott devrait également inciter la direction à garder le cap.

Suite au relèvement de recommandation, bp gagne 0,86% à 540,50 pence.