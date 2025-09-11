Cette société, qui capitalisait plus de 100 milliards de dollars à Wall Street jusqu'à hier soir, s'est effondrée après la publication de son point d'activité du troisième trimestre. Explications.

Synopsys exerce dans un domaine particulièrement complexe puisqu’elle intervient sur le marché des logiciels EDA (Electronic Design Automation) et de l’IP (Intellectual Property). Ces deux segments fournissent aux fabricants de semi-conducteurs les outils et logiciels nécessaires à la conception de leurs puces. Pour schématiser, imaginons qu’une puce électronique soit une maison : les logiciels EDA en représentent les plans et outils de l’architecte tandis que l’activité IP correspond aux modules préfabriqués (fenêtres, escaliers, portes) que l’on peut insérer directement dans la maison sans avoir à les redessiner à chaque fois.

Synopsys figure parmi les principaux acteurs mondiaux sur ces deux marchés. Le groupe a récemment acquis Ansys pour près de 35 milliards de dollars afin de s’ouvrir à la simulation multiphysique (thermique, mécanique, électromagnétique) et ainsi offrir une suite EDA plus complète, de la logique de la puce à la validation de son comportement réel dans un système.

Ce trimestre était marqué par la première contribution d’Ansys aux comptes. Mais ce n’est pas cela qui a retenu l’attention des analystes.

La société se distingue par une croissance particulièrement forte. Les revenus ont triplé en dix ans et les marges ont progressé des deux tiers. Cette dynamique se reflète dans une valorisation particulièrement exigeante : plus de 50 fois les profits, 10 fois le chiffre d’affaires et 30 fois le résultat d’exploitation en moyenne sur la période.

Pour assumer de tels ratios, le groupe doit en permanence atteindre, voire dépasser les objectifs. À l’inverse, la sanction peut s’avérer brutale, comme l’a illustré la séance d’hier.

Synopsys a déçu et surpris à de nombreux échelons. Primo, la société a mis en garde contre le fait que les restrictions américaines à l’exportation contribuaient à un ralentissement de la croissance en Chine, le deuxième marché de l’entreprise. Ce n’est pas la première fois que Synopsys évoque les risques liés à la volonté de Washington de limiter l’accès de la Chine aux semi-conducteurs avancés, mais c’est la première fois que cela transparaît aussi clairement dans les comptes.

Secundo, l’activité IP ne progresse pas aussi bien qu’espéré. Synopsys comptait sur plusieurs accords qui ne se sont pas concrétisés en raison des freins aux projets en Chine, des difficultés d’un important client dans la fonderie et de certains choix internes mal calibrés. À ce propos, le directeur général, Sassine Ghazi, a reconnu des erreurs : “Certaines décisions prises sur notre feuille de route et nos allocations de ressources n’ont pas donné les résultats attendus.” Ces éléments ont conduit le groupe à réviser ses objectifs annuels à la baisse.

Ainsi, la publication est indéniablement décevante. Mais cette déconvenue ne doit pas faire oublier que le potentiel reste important compte tenu des fondamentaux et de l’exposition du groupe. Après tout, il ne s’agit que d’une publication trimestrielle : le potentiel de long terme n’est pour l’heure pas remis en cause.

En ce sens, l’intelligence artificielle constitue un puissant catalyseur pour l’industrie des logiciels EDA pour deux raisons principales : d’abord parce qu’elle permet d’améliorer les outils de conception et donc d’accélérer la mise sur le marché ; ensuite parce qu’elle stimule la croissance du marché des semi-conducteurs via les puces exclusivement dédiées aux tâches d’IA, consommatrices en puissance de calcul.

Par ailleurs, la fusion avec Ansys est très prometteuse : si elle est bien intégrée, elle permettra au groupe d’élargir son champ d’opportunités et de mieux naviguer dans la complexité croissante de l’électronique moderne. Certains analystes évoquent 400 millions de dollars de synergies à l’année sur trois à quatre ans et potentiellement plus d’un milliard à plus long terme.

Synopsys a subi un violent revers : le titre a enregistré sa plus forte baisse intrajournalière depuis 1992. En réaction, la direction prévoit de réorienter ses ressources internes et de réduire ses effectifs de 10 %.

Le titre retrouve ses niveaux d’avril dernier, lorsque les craintes liées à la politique douanière avaient semé la panique sur les marchés. Un nouveau catalyseur sera sans doute nécessaire dans les prochains mois pour relancer une phase de hausse marquée, comme Synopsys en a déjà connu à maintes reprises.