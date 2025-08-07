Après une série de revers pour Novo Nordisk, Eli Lilly ne voyait presque plus le groupe danois dans son rétroviseur. Mais la donne pourrait changer. Les résultats de l'étude sur la version orale de son traitement contre l'obésité sont tombés. Et ils déçoivent fortement.

Avant d’y revenir, un mot sur les performances financières. Le groupe a signé un excellent trimestre. Dans un secteur bousculé politiquement, l’action Eli Lilly a connu une volatilité record en 2025 : 38,3%, du jamais-vu depuis 1972, sa deuxième année de cotation. Si le titre est en baisse sur un an, la crédibilité du laboratoire s’est renforcée.

Eli Lilly est désormais vu comme le leader sur le marché très convoité de l’obésité, estimé à 150 milliards de dollars d’ici 2030. Selon les données IQVIA, 418 597 ordonnances hebdomadaires de Zepbound ont été enregistrées aux États-Unis sur la semaine du 25 juillet, contre 281 725 pour Wegovy. Novo Nordisk a reconnu que Zepbound représente désormais 59% des prescriptions de perte de poids.

Au deuxième trimestre, le bénéfice par action ajusté (BPA) a bondi de 61% à 6,31 dollars, largement au-dessus des attentes. Le chiffre d’affaires a grimpé de 38% pour atteindre 15,6 milliards de dollars, porté par la forte demande pour Zepbound et Mounjaro. Ce dernier, indiqué dans le traitement du diabète de type 2, a généré 5,20 milliards de dollars de ventes, contre 4,74 milliards anticipés (données LSEG). Zepbound, autorisé contre l’obésité, a atteint 3,38 milliards, là encore au-dessus des prévisions (2,95 milliards).

Fort de ces résultats, Eli Lilly relève légèrement sa prévision de chiffre d’affaires annuel, désormais attendue entre 60 et 62 milliards de dollars (contre 58 à 61 milliards auparavant).

Mais la pilule ne passe pas

L'enthousiasme lié aux résultats s’est rapidement évaporé après la publication. La faute à des résultats décevants d’Orforglipron, sa pilule anti-obésité. Jusqu’ici, les études ont montré une surperformance des traitements injectables d’Eli Lilly face à ceux de Novo Nordisk.

Mais l’avenir du secteur semble se jouer sur les formes orales, plus simples à produire, à distribuer et à administrer. Sans parler de l'aversion pour les aiguilles, qui repousse de nombreux patients potentiels.

Sur ce terrain, Novo Nordisk a une longueur d’avance. Le groupe a déposé en mars 2025 une demande d’autorisation pour sa pilule anti-obésité, avec une réponse attendue d’ici la fin de l’année. Les premiers résultats sont prometteurs : à forte dose, la version orale de Wegovy permet une perte de poids moyenne de 15%, sans contrainte alimentaire non plus, et avec moins d’abandons de traitement.

Avec orforglipron, les patients ne perdent en moyenne que 12% de leur poids après 72 semaines, le scénario pessimiste des analystes se réalise. Le taux d’abandon est élevé : 24,4% à la dose la plus forte, et 15% pour les doses inférieures. Le principal effet secondaire ? Les vomissements, qui touchent 24% des patients, sont la principale cause d’arrêts prématurés.

Les résultats complets seront publiés le mois prochain. Le groupe prévoit tout de même de soumettre une demande d’approbation à la FDA d’ici fin 2025.