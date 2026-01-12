UBS maintient sa note à Neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 48 E (contre 45 E).
L'analyste indique dans son étude du jour que l'EBITDA d'UBSe 2025 se situe juste en dessous de la limite inférieure des prévisions.
"L'EBITDA estimé par UBS pour le 4e trimestre 2025 est inférieur de 6 % aux prévisions. Notre prévision d'EBITDA pour 2025 se situe légèrement en dessous de la limite inférieure de la fourchette de prévisions de la direction (6,7 à 7,1 milliards d'euros)" indique le bureau d'analyse.
Pour 2025, BASF a maintenu sa prévision d'un Ebitda hors exceptionnels compris entre 6,7 et 7,1 milliards d'euros pour un flux de trésorerie disponible (FCF) attendu de 400 à 800 millions d'euros, après avoir dégagé 398 millions d'euros de "cash" sur le 3ème trimestre.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (40,5%) : catalyseurs (32,7% du CA), matériaux de performance (25,9%), monomères (25,2%), et revêtements (16,2%) ;
- matériaux hautes performances (22,8%) : dispersions et pigments (34,3% du CA), produits chimiques de soins (31,9%), produits chimiques de performance (20,5%) et produits de nutrition (13,3%) ;
- produits chimiques (16,6%) : produits pétrochimiques (74,3% du CA) et produits intermédiaires (25,7%) ;
- produits agrochimiques (15%) ;
- autres (5,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,4%), Europe (28,6%), Amérique du Nord (27,2%), Asie-Pacifique (24,9%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen-Orient (9,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.