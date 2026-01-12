UBS relève son objectif de cours sur BASF

UBS maintient sa note à Neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 48 E (contre 45 E).



L'analyste indique dans son étude du jour que l'EBITDA d'UBSe 2025 se situe juste en dessous de la limite inférieure des prévisions.



"L'EBITDA estimé par UBS pour le 4e trimestre 2025 est inférieur de 6 % aux prévisions. Notre prévision d'EBITDA pour 2025 se situe légèrement en dessous de la limite inférieure de la fourchette de prévisions de la direction (6,7 à 7,1 milliards d'euros)" indique le bureau d'analyse.



Pour 2025, BASF a maintenu sa prévision d'un Ebitda hors exceptionnels compris entre 6,7 et 7,1 milliards d'euros pour un flux de trésorerie disponible (FCF) attendu de 400 à 800 millions d'euros, après avoir dégagé 398 millions d'euros de "cash" sur le 3ème trimestre.