JIUGUI LIQUOR CO. LTD. est une société chinoise dont l'activité principale est la production et la distribution de produits alcoolisés. Les produits alcoolisés de la société se composent de quatre séries, à savoir la série Jiugui, la série Xiangquan, la série Dongcang et la série Neican. La société distribue principalement ses produits sur les marchés chinois, la région de la Chine centrale étant son principal marché.

Secteur Distillateurs et caves à vin