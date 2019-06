Bingo ! Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 20/06/2019 | 11:11





Cette nouvelle sur le front monétaire vient compléter les bonnes dispositions de l’économie nationale, avec des reformes qui se mettent en place. L’ouverture du marché aérien a fait exploser les compagnies à l’intérieur de l’indice. Gol Linhas Aeras gagne 57% sur le dernier mois ainsi que Azul (+35%). L’ensemble des composantes progresse globalement de 14.1% sur 2019.



Graphiquement le franchissement du mur des 100 000 points constitue un fort signal pour le prolongement de la tendance haussière. Encouragé par des moyennes mobiles toutes réorientées positivement, le courant acheteur restera dominant. Les objectifs de hausse se situent sur les niveaux symboliques comme 103 000 ou 107 000 points par le jeu de réplication de trend. Il faudrait un retour sous 90 000 points pour retrouver un scénario baissier.

L’indice Ibovespa vient de clôturer pour la première fois au-delà des 100 000 points. Une date historique pour les actions brésiliennes qui se situent juste après les propos de la FED, sur une prochaine baisse de taux.Cette nouvelle sur le front monétaire vient compléter les bonnes dispositions de l’économie nationale, avec des reformes qui se mettent en place. L’ouverture du marché aérien a fait exploser les compagnies à l’intérieur de l’indice. Gol Linhas Aeras gagne 57% sur le dernier mois ainsi que Azul (+35%). L’ensemble des composantes progresse globalement de 14.1% sur 2019.Graphiquement le franchissement du mur des 100 000 points constitue un fort signal pour le prolongement de la tendance haussière. Encouragé par des moyennes mobiles toutes réorientées positivement, le courant acheteur restera dominant. Les objectifs de hausse se situent sur les niveaux symboliques comme 103 000 ou 107 000 points par le jeu de réplication de trend. Il faudrait un retour sous 90 000 points pour retrouver un scénario baissier.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.