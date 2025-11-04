AlphaValue dégrade sa recommandation sur le titre Telefonica, passant de 'achat' à 'ajouter' tandis que l'objectif de cours à six mois est abaissé de 10%, à 5,22 euros

Selon AlphaValue, la décision de réduire de 50% les prévisions de dividende pour 2026 et 2027, annoncée par le directeur général lors de la journée investisseurs du 4 novembre, constitue une 'décision difficile' aux 'conséquences notables'.

Le bureau d'études précise que cette réduction du dividende conduit à une baisse d'environ 10% de l'objectif de cours, ce qui motive aussi la révision du conseil.