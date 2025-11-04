AlphaValue dégrade sa recommandation sur le titre Telefonica, passant de 'achat' à 'ajouter' tandis que l'objectif de cours à six mois est abaissé de 10%, à 5,22 euros
Selon AlphaValue, la décision de réduire de 50% les prévisions de dividende pour 2026 et 2027, annoncée par le directeur général lors de la journée investisseurs du 4 novembre, constitue une 'décision difficile' aux 'conséquences notables'.
Le bureau d'études précise que cette réduction du dividende conduit à une baisse d'environ 10% de l'objectif de cours, ce qui motive aussi la révision du conseil.
Telefónica, S.A. est le 1er opérateur de télécommunications espagnol. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles :
- prestations de téléphonie mobile : 300,3 millions d'abonnés à fin 2024 ;
- prestations de télécommunications fixes : prestations de téléphonie fixe (24,4 millions de lignes téléphoniques installées à fin 2024), d'accès à Internet (27,4 millions de lignes ADSL), de diffusion de chaînes TV payantes (10,3 millions d'abonnés) etc. ;
- prestations de télécommunications aux entreprises : prestations de téléphonie mobile (24,2 millions de clients à fin 2024) et de télécommunications fixes (3,4 millions de lignes installées).
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (30,9%), Brésil (23,3%), Amérique latine (21,9%), Allemagne (20,6%) et autres (3,3%).
