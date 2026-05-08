|Tops / Flops de la semaine
Tops
Flex+55,04% : le titre a bondi après les résultats annuels et surtout l’annonce du projet de scission de l’activité Cloud and Power Infrastructure, qui cristallise la valeur liée aux data centers.
Brembo+32,38% : le spécialiste des systèmes de freinage automobile connaît un rebond violent après la publication de son T1 et surtout le relèvement de la perspective 2026, qui efface la défiance née du scénario de stagnation présenté en mars. Plusieurs analystes ont revalorisé.
Soitec+34,97% : le marché joue le redressement cyclique et l’exposition Edge & Cloud AI, malgré des bénéfices encore limités et une volatilité extrême. Le titre a est clairement le pari IA du marché français, avec une ascension vertigineuse de plus de 550% depuis le 1er janvier.
Datadog+42,43% : le marché a salué un T1 très supérieur aux attentes et un relèvement massif des objectifs 2026, porté par la demande liée à l’IA et à l’observabilité cloud.
Umicore+27,01% : le groupe de recyclage belge surfe sur un bon T1, porté par les métaux, et du relèvement de la guidance d’EBITDA 2026 autour de 1 MdEUR. Berenberg a relevé son objectif de cours de 21,60 à 23,50 EUR.
Hochtief+20,08% : le titre poursuit sa revalorisation sur le thème infrastructures / data centers, avec un marché qui valorise la visibilité et les marges du groupe.
Corning+18,12% : le catalyseur majeur de la semaine est l’accord avec Nvidia dans la fibre optique pour l’infrastructure IA, avec une forte montée en capacité industrielle aux Etats-Unis.
Prysmian+18,84% : la dynamique reste tirée par le T1 2026 et le thème structurel de l’électrification, avec un marché toujours prêt à payer la croissance des câbles. Le CEO a précisé que Prysmian était sur le point de conclure des accords à long terme avec des hyperscalers.
Continental+10,13% : les résultats du T1 ont rassuré, avec des ventes supérieures aux attentes, une guidance confirmée et une amélioration des marges dans les pneus/ContiTech.
Logitech+9,85% : les derniers trimestriels ont démontré une fois encore la capacité du groupe à continuer de surprendre positivement, avec une exécution jugée solide dans un environnement de demande pourtant banal.
Safran+4,87% : les valeurs cycliques ont profité d'une perspective de normalisation de la situation au Moyen-Orient, positive à la fois pour l'économie mondiale et pour les clients du motoriste comme les compagnies aériennes.
Compagnie Financière Richemont+6,67% : encore une affaire de valeurs cycliques. Le secteur du luxe profite de l'apaisement (relatif) en Iran pour rebondir. Le secteur est à la fois dépendant des voyages et de la riche clientèle des Pays du Golfe.
Flops
Rovi-20,84% : lourde sanction pour le laboratoire espagnol, pénalisé par la chute du bénéfice au T1 et surtout de l’abaissement de la guidance 2026, lié aux retards CDMO, à l’héparine et aux pressions de prix.
Zoetis-27,44% : la sanction vient d’un T1 décevant et d’une baisse des prévisions annuelles, avec une faiblesse marquée du marché américain des animaux de compagnie.
CSG-0,02% : la semaine a été dominée par l’attaque du vendeur à découvert Hunterbrook sur le groupe de défense tchèque, critiqué pour son modèle économique. CSG a contesté, sans pouvoir inverser totalement la baisse du titre.
Alcon-15,54% : les revenus trimestriels sont loin d'avoir impressionné. La star des lentilles de contact a publié des ventes inférieures aux attentes et fait état d'une pression sur les marges, malgré une guidance de bénéfice relevée.
Davide Campari-10,79% : le marché a sanctionné un T1 atone et inférieur aux attentes, avec une baisse organique des revenus qui relance les inquiétudes sur la dynamique des spiritueux
Coupang-17,53% : la variation négative s’explique par le retour en perte nette au T1 et la forte contraction de l’EBITDA ajusté, malgré une croissance encore positive du chiffre d’affaires.
|Matières premières
Energie : La situation reste instable autour du détroit d’Ormuz mais le marché préfère voir le verre à moitié plein. Après tout, les Etats-Unis et l’Iran négocient directement ou indirectement. Cela permet aux prix pétroliers d’entamer une décrue : le Brent s’échange en baisse autour de 100 USD, le WTI cède également du terrain à 95 USD. Ce reflux reste néanmoins bien fragile compte tenu des tensions toujours importantes au Moyen-Orient. De nouveaux affrontements militaires ont eu lieu vendredi près du détroit d'Ormuz. Donald Trump a minimisé ces incidents et affirme que le cessez-le-feu reste en vigueur. Les perspectives sur la dynamique des cours est plutôt binaire : la signature d'un accord de paix pour rouvrir le détroit d'Ormuz ferait baisser les prix. À l'inverse, tout retard dans les négociations maintiendra les prix à la hausse.
Métaux : L’or progresse et vibre, tout comme le pétrole, au gré des développements au Moyen-Orient. Un accord potentiel réduirait significativement les craintes liées à l'inflation énergétique. Face à une inflation maîtrisée, la Réserve fédérale américaine pourrait baisser ses taux d'intérêt plus facilement. Rappelons que l'or devient plus attractif lorsque les taux d'intérêt diminuent, car ce métal ne génère aucun rendement direct pour les investisseurs. Cependant, la hausse de l'or reste limitée par les incertitudes persistantes. L'Iran refuse pour le moment de rouvrir le détroit d'Ormuz. L’once d’or progresse donc à 4730 USD. L'argent suit cette tendance avec une progression de 7% à 81 USD. A Londres, le cuivre enregistre sa meilleure performance hebdomadaire depuis le mois de janvier. La tonne de cuivre s’échange à 13393 USD (échéance 3 mois). L’offre mondiale est mise à rude épreuve, c’est ce qui contribue à cette hausse. Premièrement, l'entreprise minière Freeport-McMoRan repousse le retour à pleine capacité de sa mine de Grasberg en Indonésie, l’une des plus importantes au monde. Deuxièmement, les blocages dans le détroit d'Ormuz perturbent l'approvisionnement en acide sulfurique, un composant indispensable pour la production de cuivre.
Produits agricoles : Blé, maïs et soja entament une séquence de respiration à Chicago. Les prix cèdent du terrain cette semaine. Le blé s’échange ainsi autour de 614 cents (contrat échéance juillet 2026). Le marché surveille de près la météo aux États-Unis où la sécheresse frappe la zone de production du blé américain. La hausse s’accélère du côté du cacao, qui progresse d’environ 20% cette semaine. Les inquiétudes grandissent sur les perspectives de récoltes en Afrique de l’Ouest en raison d'une pénurie d'engrais.
|Macroéconomie
Macro : Encore une bonne surprise sur l’emploi américain. En avril, l’économie américaine a créé 115 000 emplois. C’est bien plus que les 65 000 anticipés par les économistes. Le taux de chômage reste toutefois stable (4.3%), comme attendu. C’est la première fois depuis un an que l’économie américaine crée des emplois sur deux mois consécutifs. Ce rapport va dans le sens des statistiques publiées ces dernières semaines : l’économie américaine se porte bien, le marché de l’emploi reste solide et la Fed peut se concentrer sur l’autre partie de son mandat (l’inflation). Depuis le dernier meeting, la question n’est en effet plus de savoir quand la Fed va baisser les taux. Désormais, tout le monde s’interroge sur l’opportunité de les remonter. Dans ce contexte, les taux d’intérêt se maintiennent proches de leurs plus hauts niveaux de l’année. Le 10 ans américain est autour des 4.4%.
Crypto : Le bitcoin progresse de +1,3% depuis lundi et flirte avec les 80 000 USD. Du côté des ETF Bitcoin Spot, l’accumulation se poursuit massivement, avec une sixième semaine consécutive d’entrées nettes dans ces produits boursiers, soit 3,5 MrdsUSD d’argent frais collectés sur cette période. Cela porte l’encours total à 107 MrdsUSD, ce qui représente 6,67% de l’ensemble des bitcoins en circulation. Pour l’instant, le leader des cryptos suit la même tendance qu’au mois d’avril, en étant négocié sur les marchés avec une dynamique similaire de celle des valeurs de la tech. Mais si, auparavant, le bitcoin avait tendance à amplifier les mouvements à la hausse comme à la baisse, les investisseurs semblent aujourd’hui préférer avancer leurs pions sur l’IA plutôt que sur les cryptos. La volatilité est donc bien moins spectaculaire qu’à une époque côté bitcoin. Du côté des autres cryptomonnaies, l’ether (ETH) recule de -2%, autour des 2 200 USD, Solana (SOL) progresse de +5%, à 88 USD, et XRP (XRP) reste à l’équilibre, à 1,38 USD.
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