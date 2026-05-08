Tops Flex+55,04% : le titre a bondi après les résultats annuels et surtout l’annonce du projet de scission de l’activité Cloud and Power Infrastructure, qui cristallise la valeur liée aux data centers. Brembo+32,38% : le spécialiste des systèmes de freinage automobile connaît un rebond violent après la publication de son T1 et surtout le relèvement de la perspective 2026, qui efface la défiance née du scénario de stagnation présenté en mars. Plusieurs analystes ont revalorisé. Soitec+34,97% : le marché joue le redressement cyclique et l’exposition Edge & Cloud AI, malgré des bénéfices encore limités et une volatilité extrême. Le titre a est clairement le pari IA du marché français, avec une ascension vertigineuse de plus de 550% depuis le 1er janvier. Datadog+42,43% : le marché a salué un T1 très supérieur aux attentes et un relèvement massif des objectifs 2026, porté par la demande liée à l’IA et à l’observabilité cloud. Umicore+27,01% : le groupe de recyclage belge surfe sur un bon T1, porté par les métaux, et du relèvement de la guidance d’EBITDA 2026 autour de 1 MdEUR. Berenberg a relevé son objectif de cours de 21,60 à 23,50 EUR. Hochtief+20,08% : le titre poursuit sa revalorisation sur le thème infrastructures / data centers, avec un marché qui valorise la visibilité et les marges du groupe. Corning+18,12% : le catalyseur majeur de la semaine est l’accord avec Nvidia dans la fibre optique pour l’infrastructure IA, avec une forte montée en capacité industrielle aux Etats-Unis. Prysmian+18,84% : la dynamique reste tirée par le T1 2026 et le thème structurel de l’électrification, avec un marché toujours prêt à payer la croissance des câbles. Le CEO a précisé que Prysmian était sur le point de conclure des accords à long terme avec des hyperscalers. Continental+10,13% : les résultats du T1 ont rassuré, avec des ventes supérieures aux attentes, une guidance confirmée et une amélioration des marges dans les pneus/ContiTech. Logitech+9,85% : les derniers trimestriels ont démontré une fois encore la capacité du groupe à continuer de surprendre positivement, avec une exécution jugée solide dans un environnement de demande pourtant banal. Safran+4,87% : les valeurs cycliques ont profité d'une perspective de normalisation de la situation au Moyen-Orient, positive à la fois pour l'économie mondiale et pour les clients du motoriste comme les compagnies aériennes. Compagnie Financière Richemont+6,67% : encore une affaire de valeurs cycliques. Le secteur du luxe profite de l'apaisement (relatif) en Iran pour rebondir. Le secteur est à la fois dépendant des voyages et de la riche clientèle des Pays du Golfe. Flops Rovi-20,84% : lourde sanction pour le laboratoire espagnol, pénalisé par la chute du bénéfice au T1 et surtout de l’abaissement de la guidance 2026, lié aux retards CDMO, à l’héparine et aux pressions de prix. Zoetis-27,44% : la sanction vient d’un T1 décevant et d’une baisse des prévisions annuelles, avec une faiblesse marquée du marché américain des animaux de compagnie. CSG-0,02% : la semaine a été dominée par l’attaque du vendeur à découvert Hunterbrook sur le groupe de défense tchèque, critiqué pour son modèle économique. CSG a contesté, sans pouvoir inverser totalement la baisse du titre. Alcon-15,54% : les revenus trimestriels sont loin d'avoir impressionné. La star des lentilles de contact a publié des ventes inférieures aux attentes et fait état d'une pression sur les marges, malgré une guidance de bénéfice relevée. Davide Campari-10,79% : le marché a sanctionné un T1 atone et inférieur aux attentes, avec une baisse organique des revenus qui relance les inquiétudes sur la dynamique des spiritueux Coupang-17,53% : la variation négative s’explique par le retour en perte nette au T1 et la forte contraction de l’EBITDA ajusté, malgré une croissance encore positive du chiffre d’affaires.