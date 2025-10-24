Bank of America réaffirme sa recommandation 'achat' sur Dassault Systèmes, mais abaisse son objectif de cours à 34,5 euros sur une réduction de croissance d'un point en 2025/26, au lendemain de la publication trimestrielle de l'éditeur de logiciels d'entreprise.
'L'action a chuté à son plus bas niveau depuis 5 ans en raison d'un faible troisième trimestre et d'une réduction des prévisions pour 2025, les investisseurs perdant patience', souligne le broker.
BofA note cependant une forte dynamique dans les logiciels industriels (+9%), avec des gains de contrats avec Ford ou Stellantis, et juge le rapport 'risque-rendement' attrayant avec un PE de 18 fois à un plus bas de 10 ans.
Dassault Systèmes SE est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- logiciels (90,3%) : logiciels d'optimisation des processus de production et logiciels de conception en 3D destinés aux marchés de la mécanique générale, de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de consommation, de l'électricité et de l'électronique, et de la conception d'usines et de la construction navale. En outre, le groupe propose des services de mises à jour et de support technique ;
- services (9,7%) : services de conseil technologique et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,9%), Allemagne (4,9%), Europe (10,8%), Etats-Unis (48,9%), Amériques (1,2%), Japon (6,4%) et Asie (11,9%).
