Bank of America réaffirme sa recommandation 'achat' sur Dassault Systèmes, mais abaisse son objectif de cours à 34,5 euros sur une réduction de croissance d'un point en 2025/26, au lendemain de la publication trimestrielle de l'éditeur de logiciels d'entreprise.

'L'action a chuté à son plus bas niveau depuis 5 ans en raison d'un faible troisième trimestre et d'une réduction des prévisions pour 2025, les investisseurs perdant patience', souligne le broker.

BofA note cependant une forte dynamique dans les logiciels industriels (+9%), avec des gains de contrats avec Ford ou Stellantis, et juge le rapport 'risque-rendement' attrayant avec un PE de 18 fois à un plus bas de 10 ans.