Eli Lilly and Company figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit : - endocrinologie (65,5%) : produits pour le traitement de l'ostéoporose, du diabète et des problèmes de croissance ; - oncologie (19,4%) ; - maladies immunitaires (9,8%) ; - neurologie (3,3%) : essentiellement médicaments destinés au traitement de la dépression et de la schizophrénie ; - autres (2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (67,4%), Europe (15,4%), Japon (4%), Chine (3,7%) et autres (9,5%).