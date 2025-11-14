Eli Lilly dément tout lien avec Mangoceuticals
Le laboratoire rappelle avoir poursuivi Mangoceuticals l'an passé et obtenu une injonction permanente.
Par ailleurs, le laboratoire rappelle que bien qu'il n'ait aucun lien ni partenariat avec Mangoceuticals, tout professionnel de santé - y compris ceux travaillant via des plateformes de télémédecine - peut prescrire des médicaments Lilly et envoyer des prescriptions valides, conformes à l'étiquetage, pour des flacons unidoses de Zepbound (tirzepatide) directement à LillyDirect Self Pay Pharmacy Solutions pour exécution.