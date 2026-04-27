Exosens augmente de près de 20% son CA trimestriel

Exosens annonce un chiffre d'affaires de 122,6 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, soit une hausse de 19,7%, reflétant en partie l'effet de périmètre lié aux acquisitions finalisées en 2025, mais aussi une croissance organique vigoureuse.

Cette performance repose en effet sur une croissance à périmètre et taux de change constants de 12%, principalement portée par une demande soutenue de solutions de vision nocturne et d'imagerie numérique pour les applications de défense.



Le CA du segment Amplification a augmenté de 11,4% à 88,1 MEUR, tandis que celui du segment Détection & Imagerie s'est accru de 44,5% à 34,6 MEUR, dont une progression de 16,6% à périmètre et changes constants.



Exosens revendique aussi une marge brute ajustée en progression de 20,1% à 63,5 MEUR (soit un taux de marge de 51,8%), avec une croissance à deux chiffres dans les segments Amplification (+15%) et Détection & Imagerie (+36,8%).



"Dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, la demande pour des solutions d'imagerie numérique et de vision nocturne critiques continue de s'accélérer, ce qui positionne Exosens pour capter d'importantes opportunités de croissance", estime son DG Jérôme Cerisier.



Aussi, le groupe se dit parfaitement en ligne avec ses objectifs 2026 d'un CA compris entre 520 et 540 MEUR et d'un EBITDA ajusté entre 168 et 178 MEUR, avec des dépenses d'investissement d'environ 9% du CA (hors frais de R&D capitalisés).