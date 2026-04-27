Exosens augmente de près de 20% son CA trimestriel
Exosens annonce un chiffre d'affaires de 122,6 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, soit une hausse de 19,7%, reflétant en partie l'effet de périmètre lié aux acquisitions finalisées en 2025, mais aussi une croissance organique vigoureuse.
Cette performance repose en effet sur une croissance à périmètre et taux de change constants de 12%, principalement portée par une demande soutenue de solutions de vision nocturne et d'imagerie numérique pour les applications de défense.
Le CA du segment Amplification a augmenté de 11,4% à 88,1 MEUR, tandis que celui du segment Détection & Imagerie s'est accru de 44,5% à 34,6 MEUR, dont une progression de 16,6% à périmètre et changes constants.
Exosens revendique aussi une marge brute ajustée en progression de 20,1% à 63,5 MEUR (soit un taux de marge de 51,8%), avec une croissance à deux chiffres dans les segments Amplification (+15%) et Détection & Imagerie (+36,8%).
"Dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, la demande pour des solutions d'imagerie numérique et de vision nocturne critiques continue de s'accélérer, ce qui positionne Exosens pour capter d'importantes opportunités de croissance", estime son DG Jérôme Cerisier.
Aussi, le groupe se dit parfaitement en ligne avec ses objectifs 2026 d'un CA compris entre 520 et 540 MEUR et d'un EBITDA ajusté entre 168 et 178 MEUR, avec des dépenses d'investissement d'environ 9% du CA (hors frais de R&D capitalisés).
Exosens est spécialisé dans la conception, la fabrication et de la commercialisation de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie pour les applications de défense et industrielles. La société propose, sous les marques Photonis, Telops, Xenics et El-M, des caméras d'imagerie avancées, des détecteurs d'électrons, d'ions, de neutrons et de gamma, des amplificateurs micro-ondes et des tubes de vision nocturne, offrant des solutions sur mesure dans des environnements très exigeants.
A fin 2025, le groupe dispose de 12 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,7%), Grèce (38,1%), Europe (33,7%), Asie (13,9%), Etats-Unis (6,1%), Amérique du Nord (0,9%), Océanie (0,4%), Afrique (0,1%) et autres (0,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.