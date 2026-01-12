Exosens a signé un contrat pour ses nouveaux tubes intensificateurs de lumière 5G avec Actinblack, l'un des principaux fabricants européens de systèmes de vision nocturne avancés, reconnu comme un fournisseur de confiance au sein de la communauté des forces spéciales.
L'accord porte sur plus de 7000 tubes, dont la livraison est prévue entre 2027 et 2028. Ces tubes seront intégrés dans des jumelles de vision nocturne destinées à des utilisateurs finaux européens appartenant aux forces spéciales.
Pour le groupe de haute technologie, il s'agit de la plus importante commande unique pour ce type de produits, confirmant la forte adoption de ce nouveau produit par le marché.
Ces tubes sont conçus pour les environnements les plus exigeants en matière de faible luminosité, offrant une connaissance de la situation inégalée, des capacités de détection étendues et un confort visuel supérieur aux acteurs engagés dans des opérations nocturnes critiques.
Exosens est spécialisé dans la conception, la fabrication et de la commercialisation de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie pour les applications de défense et industrielles. La société propose, sous les marques Photonis, Telops, Xenics et El-M, des caméras d'imagerie avancées, des détecteurs d'électrons, d'ions, de neutrons et de gamma, des amplificateurs micro-ondes et des tubes de vision nocturne, offrant des solutions sur mesure dans des environnements très exigeants.
A fin 2024, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2,9%), Grèce (39,5%), Europe (23,3%), Etats-Unis (11,4%), Amérique du Nord (1,6%), Asie (20,8%), Océanie (0,3%), Afrique (0,1%) et autres (0,1%).
