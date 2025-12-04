Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 120 $.
L'analyste estime que la feuille de route de croissance est établie pour l'ensemble de l'activité avec une confiance claire jusqu'à l'exercice 2028 et au-delà.
Jefferies estime que l'activité Custom devrait connaître une croissance de plus de 20 % l'année prochaine sans ralentissement et pourrait doubler au cours de l'exercice 2028.
Selon l'analyste, le secteur optique devrait également être solide, avec une croissance dans le domaine de la commutation et une croissance globale de 40 % dans le domaine des centres de données.
"L'acquisition de Celestial AI contribue à renforcer l'argumentaire du directeur des achats, mais la situation reste indécise, car les revenus ne devraient pas augmenter avant le quatrième trimestre de l'exercice 2028" souligne le bureau d'analyse.
Marvell Technology Group Ltd est spécialisé dans la conception et la commercialisation de circuits intégrés de stockage et de transmission destinés aux fabricants d'équipements de réseaux haut débit, de disques durs et de produits électroniques grand public. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit :
- centres de données (72,2%) : systèmes d'intelligence artificielle, systèmes de stockage de données, commutateurs Ethernet, serveurs, systèmes d'interconnexion, etc. ;
- réseaux d'entreprises (10,9%) : routeurs, commutateurs Ethernet, points d'accès sans fil, équipements réseau, postes de travail, etc. pour campus, petites et moyennes entreprises ;
- infrastructures de réseaux de télécommunications (5,9%) : multiplexeurs d'accès, commutateurs Ethernet, systèmes de transport optique, routeurs, systèmes d'accès au réseau radio sans fil ;
- électronique grand public (5,5%) : passerelles et routeurs large bande, systèmes pour consoles de jeux, systèmes de stockage de données à domicile, points d'accès sans fil domestiques, systèmes pour ordinateurs personnels, imprimantes et terminaux de réception ;
- automobile et industrie (5,5%) : systèmes avancés d'aide à la conduite, systèmes de véhicules autonomes, systèmes de réseaux embarqués, commutateurs Ethernet industriels, systèmes de vidéosurveillance.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (16,6%), Chine (43,5%), Taïwan (9,7%), Singapour (7,8%), Thaïlande (5,3%), Japon (2,9%), Malaisie (2,5%), Finlande (2%) et autres (9,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.