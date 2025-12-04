Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 120 $.

L'analyste estime que la feuille de route de croissance est établie pour l'ensemble de l'activité avec une confiance claire jusqu'à l'exercice 2028 et au-delà.

Jefferies estime que l'activité Custom devrait connaître une croissance de plus de 20 % l'année prochaine sans ralentissement et pourrait doubler au cours de l'exercice 2028.

Selon l'analyste, le secteur optique devrait également être solide, avec une croissance dans le domaine de la commutation et une croissance globale de 40 % dans le domaine des centres de données.

"L'acquisition de Celestial AI contribue à renforcer l'argumentaire du directeur des achats, mais la situation reste indécise, car les revenus ne devraient pas augmenter avant le quatrième trimestre de l'exercice 2028" souligne le bureau d'analyse.