Marvell Technology Group Ltd est spécialisé dans la conception et la commercialisation de circuits intégrés de stockage et de transmission destinés aux fabricants d'équipements de réseaux haut débit, de disques durs et de produits électroniques grand public. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit : - centres de données (72,2%) : systèmes d'intelligence artificielle, systèmes de stockage de données, commutateurs Ethernet, serveurs, systèmes d'interconnexion, etc. ; - réseaux d'entreprises (10,9%) : routeurs, commutateurs Ethernet, points d'accès sans fil, équipements réseau, postes de travail, etc. pour campus, petites et moyennes entreprises ; - infrastructures de réseaux de télécommunications (5,9%) : multiplexeurs d'accès, commutateurs Ethernet, systèmes de transport optique, routeurs, systèmes d'accès au réseau radio sans fil ; - électronique grand public (5,5%) : passerelles et routeurs large bande, systèmes pour consoles de jeux, systèmes de stockage de données à domicile, points d'accès sans fil domestiques, systèmes pour ordinateurs personnels, imprimantes et terminaux de réception ; - automobile et industrie (5,5%) : systèmes avancés d'aide à la conduite, systèmes de véhicules autonomes, systèmes de réseaux embarqués, commutateurs Ethernet industriels, systèmes de vidéosurveillance. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (16,6%), Chine (43,5%), Taïwan (9,7%), Singapour (7,8%), Thaïlande (5,3%), Japon (2,9%), Malaisie (2,5%), Finlande (2%) et autres (9,7%).