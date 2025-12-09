Jefferies reste à "conserver" sur Deere, ajuste sa cible

Jefferies réaffirme son conseil "conserver" sur Deere avec un objectif de cours ajusté à 475 dollars, une cible reposant sur un multiple de 17,5 fois un BPA de milieu de cycle estimé à 37,5 USD, après une réunion analystes du constructeur de machines agricoles.



"Deere vise un TCAC de 10% des ventes et une marge moyenne de cycle de 20% en 2030, avec l'adoption technologique, l'engagement digital, le leadership produit et un regain d'intérêt pour les fusions et acquisitions comme moteurs clés de croissance", note le broker.



"La direction a noté un BPA maximal de 55 à 60 USD, avec probablement entre 40 et 45 USD en milieu de cycle. À 466 USD, l'action intègre déjà un BPA d'environ 50 USD en 2030, suggérant que le potentiel de hausse nécessite un revirement cyclique", poursuit-il.