Jefferies réaffirme son conseil "conserver" sur Deere avec un objectif de cours ajusté à 475 dollars, une cible reposant sur un multiple de 17,5 fois un BPA de milieu de cycle estimé à 37,5 USD, après une réunion analystes du constructeur de machines agricoles.
"Deere vise un TCAC de 10% des ventes et une marge moyenne de cycle de 20% en 2030, avec l'adoption technologique, l'engagement digital, le leadership produit et un regain d'intérêt pour les fusions et acquisitions comme moteurs clés de croissance", note le broker.
"La direction a noté un BPA maximal de 55 à 60 USD, avec probablement entre 40 et 45 USD en milieu de cycle. À 466 USD, l'action intègre déjà un BPA d'environ 50 USD en 2030, suggérant que le potentiel de hausse nécessite un revirement cyclique", poursuit-il.
Deere & Company est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériels et d'équipements agricoles et forestiers. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements agricoles et d'entretien des espaces verts (61,5%) : tracteurs, moissonneuses, pulvérisateurs, moteurs, coupeurs et défibreurs, racleurs, équipements d'irrigation, matériel de manutention, faucheuses, tondeuses à gazon, etc. ;
- équipements de construction et de foresterie (25%) : chargeurs, niveleuses, tracteurs, excavatrices, moissonneuses-batteuses, débusqueuses, etc. ;
- autres (2,3%).
Le solde du CA (11,2%) concerne les prestations de financement des ventes (achat, crédit-bail, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (58,5%), Europe de l'Ouest (12%), Amérique latine (10,7%), Asie-Afrique-Océanie-Moyen-Orient (8,4%), Canada (7,5%) et autres (2,9%).
